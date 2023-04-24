كييف تكشف دور الولايات المتحدة في ميدان العمليات العسكرية في أوكرانيا

أفادت صحيفة "Washington Post" بأن المسؤولين الأوكرانيين يعترفون بشكل خاص بأن عددا من العمليات العسكرية في الأراضي الأوكرانية تجري تحت إشراف أمريكي.

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وكتبت الصحيفة، اليوم الاثنين: "قال مسؤولون أوكرانيون منذ فترة طويلة بشكل خاص إن الولايات المتحدة بالفعل تشرف على بعض العمليات العسكرية". وأضافت أن كييف لا تستخدم الأنظمة الصاروخية التي نقلتها الولايات المتحدة لأوكرانيا بدون موافقة من الجانب الأمريكي أو توفير الإحداثيات من قبل العسكريين الأمريكيين المتواجدين في قاعدتهم في أوروبا.

وسبق أن أرسلت روسيا إلى دول الناتو مذكرة احتجاج على إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا بالنسبة لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

المصدر: نوفوستي