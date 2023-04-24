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بيسكوف: لا نشك في أن الغرب سيضاعف محاولاته للتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة

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بيسكوف: لا نشك في أن الغرب سيضاعف محاولاته للتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة
Sputnik
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن الغرب سيضاعف محاولاته للتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا عام 2024.

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وأشار بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الاثنين، إلى أن "أي انتخابات مهمة للغاية وخاصة انتخاب رئيس الدولة".

وأوضح: "الانتخابات ستجري. ويتم الاستعداد لها. وحقيقة أن يوجد هناك بطريقة أو بأخرى تدخل من الخارج في كل مرة، سواء في ظروف العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) و(ظروف) الوضع الدولي الحالي، فإن هذه الضغوطات وهذه المحاولات للتدخل ستزداد عدة مرات، لا شك في ذلك".

المصدر: تاس

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