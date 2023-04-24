على خلفية المشاعر المعادية لألمانيا، أجرت بولندا تدريبات لصد هجوم من قبل عدو وهمي من الغرب، وفقا لما أفاد به المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية نقلا عن سيرغي ناريشكين.

وتابع رئيس الجهاز ناريشكين بأنه "في نهاية شهر مارس الماضي، نظمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية مناورات (داغليزيا) للتدريب على وقوع هجوم عسكري من الاتجاه الغربي، حيث جرى التحضير لهجوم بغرض الاستيلاء على مدينة شيتسين ومينائه البحري ومطار (غولينيو)، وقالت الإدارة إن قوات (المعتدي) بدأت عملية الاستطلاع باستخدام القوة".

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ووفقا لجهاز المخابرات الخارجية، وأثناء التدريبات، كان العدو الوهمي يقع في غرب بولندا ويعتمد على الشتات الوطني الذي يعيش في مقاطعة بوميرانيا الغربية، في إشارة إلى الألمان الذين ينفذون "عدوانا عسكريا".

إضافة إلى ذلك، تعمل مجموعات التخريب والاستطلاع وخلايا من ممثلي الأقلية القوية من ذوي التفكير المتطرف على الأراضي المحمية، ومن المتوقع أن تقصف تلك المناطق بقذائف مدفعية وتقوم بغارات جوية متوقعة.

وأشارت المخابرات الخارجية الروسية إلى أن الدفاع "تقوم به 3 ألوية من القوات المسلحة البولندية في منطقة قرية تانوفو-بارغوفو، وتتمثل المهمة الرئيسية في احتواء هجوم العدو".

وتابعت المخابرات الخارجية أنه مع التقدم الناجح لقوات العدو، اتخذت القوات المسلحة البولندية تدابير لتدمير الجسور والألغام من أجل الحد من هجوم العدو الوهمي.

المصدر: نوفوستي