بولندا تصر على توزيع المواد الغذائية الأوكرانية في كل الاتحاد الأوروبي

قال وزير الزراعة البولندي روبرت تيليوس في مقابلة مع Super Express، إن بلاده تريد توزيع المواد الغذائية الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية في كل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير: "بدأت المشاكل عندما أعفى الاتحاد الأوروبي المنتجات الأوكرانية من الرسوم. لقد سمح الاتحاد الأوروبي بإغراق بولندا بالحبوب. وحتى الآن، لم يكن لأي شيء أن يتغير لولا مبادراتنا وتدخلاتنا، ومن بينها تحالف وزراء الزراعة في بلغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا".

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وشدد الوزير البولندي على أن بلاده، تتفاوض حاليا مع الاتحاد الأوروبي لتشكيل أدوات لتوزيع المنتجات القادمة إلى بولندا على جميع أنحاء أوروبا.

في الوقت نفسه، قال الوزير إنه لا يؤيد فرض رسوم الاستيراد مجددا على الأغذية الأوكرانية.

وتابع تيليوس القول: "لا. اليوم يجب أن نساعد أوكرانيا. لكن يجب علينا في الوقت نفسه ضمان مرور هذه المنتجات عبر بولندا حتى لا تبقى في بلدنا".

المصدر: نوفوستي