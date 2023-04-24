مجهولون يحرقون كنيسة في مقاطعة تشيرنيفتسي الأوكرانية (فيديو)

قال مصدر في أبرشية تشيرنيفتسي التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، إن مجهولين قاموا الليلة الماضية بإضرام النيران في معبد "أيوب بوشايفسكي" بقرية ميليفو في مقاطعة تشيرنيفتسي.

وأشار المصدر إلى أنه تم بناء المعبد في عام 2004 بأموال الرعية، بعد أن استولى أنصار بطريركية كييف المنشقة على الكنيسة المحلية.

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وأضاف المصدر: "لقد حرقوا المعبد الليلة الماضية. نفذوا ذلك بشكل احترافي وبدون أن يتركوا أي فرصة لإنقاذه".

ونوه المصدر بأن الكنيسة المنكوبة كانت واحدة من أجمل الكنائس في المنطقة كلها.

المصدر: وكالات