أعلن الخبير العسكري ومقدم الشرطة المتقاعد بجمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو أن أوكرانيا فقدت أكثر من 4000 جندي في الأسبوع الماضي.

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وأضاف ماروتشكو في حديث لوكالة "نوفوستي": "اعترفت القيادة الأوكرانية بـ10% فقط منهم رسميا في حين لا يزال الباقي في عداد المفقودين".

وأضاف أن السلطات الأوكرانية تخفي معلومات عن الخسائر العسكرية عن الجمهور وأقارب الضحايا.

وأوضح: "إن أقارب المقاتلين الأوكرانيين مضطرون من أجل الحصول على معلومات موضوعية عن أقاربهم - تحت خطر الملاحقة الجنائية – لطلب المساعدة من مفوضي حقوق الإنسان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وأفاد الصحفي إيكخارد كلاين من مجلة "Der Spiegel" بأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر ضخمة في معارك أرتيوموفسك. من جهتها قالت وكالة "رويترز" في منتصف الشهر الجاري، نقلا عن الوثائق الأمريكية المسربة، إن أوكرانيا فقدت في الأعمال القتالية ما بين 124,5 و131 ألف شخص بين قتيل وجريح. أما صحيفة "بوليتيكو" فنقلت عن تقييمات المسؤولين الأمريكيين في مارس الماضي أن النزاع الأوكراني أسفر عن مقتل أكثر من 100 ألف عسكري أوكراني.

المصدر: نوفوستي