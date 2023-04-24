بايدن: القوات الأمريكية ستبقى في جيبوتي لضمان سلامة الأمريكيين هناك

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن القوات الأمريكية ستبقى في جيبوتي لضمان سلامة المدنيين الأمريكيين هناك على خلفية الوضع في السودان.

وقال بايدن: "بناء على أوامري، قام الجيش الأمريكي بعملية إجلاء لدبلوماسيين أمريكيين وآخرين من الخرطوم بالسودان، استجابة للوضع الأمني ​​المتدهور في السودان. ولإجراء ودعم هذه العملية، تم نشر عسكريين أمريكيين مجهزين بمعدات عسكرية مناسبة في جيبوتي وإثيوبيا والسودان".

وأضاف: "ستبقى القوات الأمريكية في جيبوتي لحماية الأفراد الأمريكيين وغيرهم حتى الوقت الذي لا يتطلب فيه الوضع الأمني ​​وجودهم، وهناك قوات إضافية جاهزة للانتشار في المنطقة إذا لزم الأمر".

المصدر: تاس