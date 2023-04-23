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السفارة الروسية: موسكو على اتصال مع الرياض بعد حادث اختفاء يخت روسي

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السفارة الروسية: موسكو على اتصال مع الرياض بعد حادث اختفاء يخت روسي
Globallookpress Viola Lopes
صورة تعبيرية
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أكدت السفارة الروسية لدى الرياض أن موسكو على اتصال دائم بالسلطات السعودية بعد اختفاء يخت 30 minutes الروسي قبالة السواحل السعودية.

وقالت السفارة على "تيليغرام": "نواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة بالتعاون مع السلطات السعودية للكشف عن مصير اليخت المفقود، وكذلك تقديم المساعدة الفورية للمواطنين الروس الموجودين على متنها".

وأكد السكرتير الثالث في السفارة الروسية بجدة، أندريه بريخوفسكيك، أن السفن السعودية تشارك في البحث عن يخت 30 minutes، والذي يتكون طاقمه من ثلاثة مواطنين روس.

وقالت زوجة قبطان السفينة، ناديجدا راسينا، اليوم الأحد أن اليخت اختفى في البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن اليخت غادر المملكة العربية السعودية قبل أسبوع تقريبا وكان من المفترض أن يصل إلى جيبوتي بحلول 19 أبريل. لم تظهر السفينة هناك قط، واختفت بين السعودية وإريتريا واليمن.

المصدر: نوفوستي

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