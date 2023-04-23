أردوغان: إنتاجنا الدفاعي ارتفع 80% وسنصنع سفينة "تي سي جي أناضول" المطوّرة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نية بلاده تصنيع نسخة مطورة من السفينة الحربية محلية الصنع "تي سي جي أناضول"، مع ارتفاع نسبة الإنتاج المحلي للصناعات الدفاعية 80%.

وقال أردوغان ذلك في كلمة له، اليوم الأحد، خلال اتصال عبر الفيديو خاطب به طاقم وعناصر السفينة الحربية عقب عبورها مضيق البوسفور باسطنبول، وهنأهم بعيد الفطر.

ولفت إلى أن بلاده رفعت نسبة الإنتاج المحلي في قطاع الصناعات الدفاعية إلى 80 بالمئة بحلول عام 2022، بعد أن كانت تصل إلى 20 بالمئة فقط، مشدّدا على عزمهم مواصلة الجهود والعمل لرفع هذا المعدل بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.

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وفي هذا الجانب كشف عن إجراء مباحثات في هذا الخصوص مع مسؤولين من إسبانيا وبريطانيا، "وتلقينا منهم ردوداً إيجابية للغاية".

وفي وقت سابق اليوم، غادرت سفينة "TCG ANADOLU" ميناء سراي بورنو باسطنبول الذي رست فيه يوم 16 أبريل الجاري، ويبلغ طول حاملة الطائرات "تي سي جي أناضول" 231 مترا وعرضها 32 مترا والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلوغراما، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

وتستطيع هذه السفينة حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرّعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة.

المصدر: الأناضول