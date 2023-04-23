إثيوبيا تنفي تدخلها في السودان

نفى المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، ميليس عالم، صحة التقارير عن تدخل بلاده في السودان، واصفا إياها بأنها "وهمية"، مشيرا إلى أن أديس أبابا تسعى لتهدئة الأوضاع هناك.

وقال لوكالة "إينا" إن إثيوبيا تُعرف بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني وكان ذلك عادة إثيوبية منذ القدم، مشيرا إلى أن مزاعم بعض وسائل الإعلام هي كذبة ودون حقائق.

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ولفت إلى أنه "إذا عُدنا الخمسين عاما الماضية من عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي حتى رئيس الوزراء أبي أحمد، فإننا نلعب دورا محوريا في تهدئة السودان، لذلك هذا التزام دائم ونحن نواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان".

وأضاف: "ما يحدث في السودان شأن سوداني في المقام الأول، ونعتقد أن الطريق للمضي إلى الأمام تكمن في الحلول السودانية، ونؤمن بأن الشعب السوداني لديه الحكمة والمعرفة لمواجهة هذه التحديات".

وعبّر عن "رغبة واستعداد بلاده للقيام بدورها التاريخي، والمساهمة في حل المشكلة التي يواجهها السودان بطريقة سلمية".

وشدد على أن الحكومة الإثيوبية تراقب عن كثب وضع الرعايا الإثيوبيين في السودان، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من المواطنين الإثيوبيين المقيمين في السودان.

المصدر: وكالة الأنباء الأثيوبية (إينا)