كتبت مونيكا شوالتر في صحيفة American Thinker، أنه يجب تغيير الحكومة الأوكرانية.

وأشارت إلى أن نائب وزير الخارجية الأوكراني، أندريه ميلنيك، رد بإهانة على رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، الذي اقترح خطة للسلام.

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ونوهت إلى كلمات السفير الأوكراني في لندن، فاديم بريستايكو، الذي طالب الولايات المتحدة بانتخاب رئيس "مناسب" يستمر في دعم كييف.

وأضافت: "هذا رائع. في البداية يهينون ماسك، والآن يهينون الناخبين الأمريكيين. إذا كانوا يريدون المساعدة، فربما حان الوقت لحكومة أخرى في أوكرانيا".

أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، في وقت سابق أن فشل قوات كييف في هجوم الربيع المضاد، قد يؤدي إلى الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: RT