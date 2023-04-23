إعلام: إسرائيل تستعد لسيناريو تدهور الأوضاع الأمنية في ظل الوجود الإيراني بالبحر الأحمر

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لسيناريو تدهور الأوضاع الأمنية البحرية، في ظل الوجود الإيراني بالبحر الأحمر.

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية التي أوردتها وسائل إعلام عبرية، فإن أحد المخاطر تتمثل في السفن المدنية الإيرانية التي تم تحويلها إلى مهام عسكرية وتعمل في البحر الأحمر، وقد تم تزويدها بصواريخ أرض - بحر، وصواريخ أرض - جو، وطائرات بدون طيار.

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كما أوضح الجيش وفقا لما نشرته وسائل الإعلام، أن حزب الله اللبناني يمتلك عشرات صواريخ أرض - بحر يمكنها استهداف السفن ومنصات النفط والمنشآت الحساسة على طول الساحل.

وذكرت أيضا أن حزب الله استحوذت على عدد من السفن المسيرة إضافة إلى طائرات بدون طيار وصواريخ دقيقة، مشيرة إلى انه وبناء على ذلك حذر الجيش الإسرائيلي من التهديدات واسعة النطاق لإسرائيل.

وأشارت إلى أن التهديدات المباشرة وغير المباشرة توسعت لتشمل العراق واليمن وسوريا ولبنان وغزة كوكلاء لإيران.

وذكرت في السياق أن البحرية الإسرائيلية تنشط بالفعل في مهام ضد إيران واليمن وغيرهما، مشيرة إلى أن التهديدات ليست فقط ضد مصالح إسرائيل ولكنها تشمل طرق التجارة البحرية الدولية.

هذا، وأكدت أن الجيش الإسرائيلي وإلى جانب الغواصات والسفن، سارعت البحرية التابعة للجيش في تبني الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إرساء قاعدة للقبة الحديدية في البحر.

المصدر: موقع "i24 News" الإسرائيلي