ماسك يعلن عن مبلغ تبرع به لأوكرانيا

أفاد رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، عبر "تويتر"، بأنه تبرع لأوكرانيا بمبلغ 100 مليون دولار.

وجاء تصريح ماسك ردا على تغريدة كتبها الكاتب الأمريكي، ستيفن كينغ، طالب فيها ماسك، بتوثيق حساب صدنوق Prytula الخيري، الذي يدعم أوكرانيا بالقول: "أعتقد أنه يتوجب على السيد ماسك أن يتبرع بعلامة التحقق الزرقاء للمؤسسات الخيرية الداعمة لأوكرانيا، وأوصي بمؤسسة Prytula التي توفر خدمات الإنقاذ في أوكرانيا، إنها تكلف 8 دولارات فقط، لذا ربما يمكن للسيد ماسك إضافة القليل من المال".

I think Mr. Musk should give my blue check to charity. I recommend the Prytula Foundation, which provides lifesaving services in Ukraine. It's only $8, so perhaps Mr. Musk could add a bit more. — Stephen King (@StephenKing) April 22, 2023

ليرد عليه ماسك بالقول: "لقد تبرعت بمبلغ 100 مليون دولار لأوكرانيا، فبكم تبرعت أنت؟ وبالمناسبة، رفضنا تلقي الأموال من وزارة الدفاع الأمريكية".

I’ve donated $100M to Ukraine, how much have you donated?



(We turned down the DoD money btw) https://t.co/wpLa6dTnP6 — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2023

وكان ماسك قد حدد مبلغ 8 دولارات كاشتراك شهري للاحتفاظ بالعلامة الزرقاء لـ"تويتر"، وقال في وقت سابق، إن شركاته ستكون في وضع جيد في عام 2023، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية المحتملة، وذلك بعد إثارته احتمال إفلاس "تويتر"، ونتيجة لهذا الإجراء خسر كثير من المدونين عبر تويتر علامة التوثيق على صفحاتهم، ومنهم عارضة الأزياء كيم كارداشيان، ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، والبابا فرنسيس، وآخرون.

المصدر: تاس