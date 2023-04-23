رئيس وزراء بريطانيا: أتممنا عملية إجلاء معقدة وسريعة لدبلوماسيينا وعائلاتهم من السودان

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأحد، أن القوات المسلحة البريطانية أتمت عملية إجلاء معقدة وسريعة للدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان.

وقال سوناك، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية، إن العمل مستمر لضمان سلامة الرعايا البريطانيين الذين بقوا في السودان.

من جهته، قال وزير الدفاع بن والاس إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم نُقلوا إلى مطار خارج الخرطوم ليغادروا البلاد ليلا.

كما شكر والاس فرنسا والولايات المتحدة على مساعدتهما في العملية.

وقال إن العملية شارك فيها أكثر من 1200 جندي بريطاني من لواء الهجوم الجوي ومشاة البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي.

وتأتي الخطوة البريطانية في أعقاب إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين في الساعات الأولى من صباح الأحد.

كما بدأت عدة دول أخرى، بما في ذلك فرنسا وهولندا وإيطاليا، في إجلاء مواطنيها من السودان.

يتبع..