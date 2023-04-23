فوتشيتش يتحدث عن تشييد مراكز لتخليد ذكرى ضحايا الفاشية

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إنه سيتم بناء مركزين تذكاريين في صربيا وجمهورية البوسنة والهرسك الصربية، تخليدا لذكرى ضحايا الفاشية في الحرب العالمية الثانية.

ويشار إلى أن سلطات صربيا وجمهورية البوسنة والهرسك الصربية أحيت، بمشاركة فوتشيتش ورئيس جمهورية البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك، وكذلك السفير الروسي إيغور كالابوخوف، ذكرى ضحايا مخيم دونجا جرادينا الذي يقع عبر نهر سافا من الجزء الرئيسي من معسكر الاعتقال ياسينوفاك الموجود في كرواتيا، والذي يعتبر أكبر معسكر اعتقال نازي في يوغوسلافيا السابقة.

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امتد مجمع المعسكرات على مساحة 210 كيلومترات مربعة وكان بمثابة مكان للقضاء على الصرب واليهود والغجر المحتجزين في المعسكر.

وأضاف فوتشيتش: "نحن نوقع اتفاقية بشأن بناء مركز تذكاري هنا، في دونجا غرادينا، حتى يتمكن كل الراغبين من صربيا وجمهورية صربيسكايا من القدوم إلى هنا لمعرفة مدى قدسية هذا المكان بالنسبة لشعبنا. سيكون هناك مركز تذكاري آخر في بلغراد - حتى يعرف كل أجنبي من يوغوسلافيا السابقة وأي جزء آخر من العالم ما حدث في ياسينوفاك، وما هي الجرائم الفظيعة التي ارتكبت ضد الناس فقط لأنهم من الصرب والأرثوذكس".

المصدر: نوفوستي