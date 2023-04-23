مدفيديف يعلق على فكرة مجموعة السبع بحظر تصدير السلع إلى روسيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إنه إذا قامت دول مجموعة السبع بحظر تصدير البضائع والسلع إلى روسيا، فإن صفقة الحبوب و "أشياء أخرى كثيرة" ستنتهي بالنسبة لها.

في وقت سابق، ذكرت وكالة كيودو، نقلا عن مصادر في الحكومة اليابانية، أن دول مجموعة السبع تدرس فرض حظر على تصدير جميع السلع تقريبا إلى روسيا.

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وأضاف مدفيديف: "إن فكرة البلهاء من مجموعة السبع حول فرض حظر شامل على تصدير البضائع والسلع إلى روسيا، هي بحد ذاتها فكرة رائعة، لأنها ستعني أيضا وقفا مضادا لتوريد البضائع من بلادنا في الفئات الأكثر حساسية لمجموعة السبع".

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "في هذه الحالة، ستنتهي صفقة الحبوب بالنسبة لهم، وسيفقدون الكثير مما يحتاجون إليه".

المصدر: نوفوستي