وزير خارجية تايوان: اندلاع نزاع عسكري في الجزيرة سيعطل 40٪ من التجارة العالمية

قال وزير خارجية تايوان جوزيف وو، إن الحرب المفترضة لو وقعت على الجزيرة، فستتسبب بتعطيل 40٪ من التجارة العالمية.

وفي مقابلة مع صحيفة ABC الإسبانية، لفت الوزير الانتباه بشكل خاص إلى الموقع الجغرافي لتايوان، وأشار إلى أن أكثر من 40٪ من البضائع المنقولة في العالم تمر عبر مضيق تايوان.

وأكد الوزير التايواني كذلك أن بلاده تنتج أكثر من 60٪ من الدوائر الإلكترونية المتكاملة الدقيقة في العالم و 90٪ من أشباه الموصلات الأكثر تقدما.

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وقال: "الحرب في تايوان من شأنها أن تعطل أكثر من 40٪ من التجارة العالمية".

ولهذا السبب، طلب الوزير من الولايات المتحدة "توفير معدات الحماية والمساعدة في تدريب الجنود حتى تتمكن تايوان من الدفاع عن نفسها".

وتصاعد الوضع حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان أوائل أغسطس الماضي، فيما أدانت الصين، التي تعتبر تايوان إحدى مقاطعاتها، هذه الزيارة، ورأت في هذه الخطوة دعما من جانب الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، وأجرت في المقابل مناورات عسكرية واسعة النطاق.

المصدر: إنترفاكس