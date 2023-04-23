قتلى في قصف مواقع محصنة للجيش الأوكراني على اتجاه كوبيانسكي  

قال ياروسلاف ياكيمكين، من المكتب الصحفي لمجموعة "غرب" بالجيش الروسي، إن الطيران الحربي الروسي دمر معقلين محصنين لفصيلة من القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسكي.

ووفقا له، في اتجاه كوبيانسكي استهدفت الطائرات الحربية الروسية بقذائفها المواقع الأوكرانية في بلدتي أوغورتسوفو وكروغلوي، ودمرت معقلين محصنين وثلاثة ملاجئ للأفراد جنوب المركز السكني أولشاني.

وشدد الضابط، على أن العدو تحمل خسائر كبيرة في العناصر والمعدات خلال ذلك.

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وأشار الضابط الروسي، إلى أنه تم اكتشاف وتدمير مجموعتي استطلاع وتخريب معاديتين قرب المركزين السكنيين مولتشانوفو وكراخمالنويه. وتم إحباط محاولتين للعدو لتبديل القوات بالقرب من قريتي سينكوفكا وتيمكوفكا.

المصدر: تاس