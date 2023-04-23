"كيودو": اليابان تستعد لاعتراض صواريخ كوريا الشمالية

أفادت وكالة "كيودو" اليابانية، بأن قوات الدفاع اليابانية الداخلية، شرعت بالتدرب على اعتراض الصواريخ الباليستية.

وأوضحت الوكالة، أن قوات الدفاع اليابانية، بدأت الاستعدادات لنقل أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى أوكيناوا، امتثالا لأمر وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، بإعداد الإجراءات اللازمة لاعتراض الصواريخ الباليستية، تأهبا لأية إشكالات محتملة، قبيل استعدادات كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي استطلاعي.

ووفقا للوكالة، فإن مجموعة قوات الدفاع الذاتي اليابانية، والمرتبطة بإدارة مجمعات PAC3، غادرت على متن سفينة مستأجرة من شركة خاصة من ميناء هاكاتا في محافظة فوكوكا، منوهة بأنه في غضون أقل من ساعة (50 دقيقة) تم تحميل عدة "مركبات كبيرة" على متن السفينة، ولم يتم الكشف عن أية تفاصيل إضافية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، في وقت سابق، أن الزعيم كيم جونغ أون، أعلن إنشاء قمر صناعي للاستطلاع العسكري في البلاد، بالإضافة إلى ذلك، أمر بضمان إطلاق الجهاز في الوقت المحدد.

ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع اليابانية، أنه تقرر نشر أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات وصواريخ، وأنظمة ستاندرد SM-3 الأمريكية المضادة للطائرات في محافظة أوكيناوا الجنوبية، بسبب خطر سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي في أراضيها.

كما صدرت أوامر للبحرية اليابانية، بنشر مدمرات مزودة بنظام إيجيس المضاد للصواريخ.

المصدر: نوفوستي