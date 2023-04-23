شاهد عيان: المسلحون الأوكرانيون ابتدعوا طريقة جديدة لنهب ممتلكات المدنيين

قال ألكسندر موليار، وهو من سكان ضواحي أرتيوموفسك، إن المسلحين الأوكرانيين ابتدعوا طريقة جديدة لسرقة ممتلكات المدنيين وأمتعتهم.

ووفقا له، يقوم العسكريون الأوكرانيون بإطلاق عشوائي للرصاص قرب البيوت والمنازل، وكأن القتال العنيف يجري هناك، لإجبار أصحابها على الفرار وبعد ذلك يتسللون إلى البيوت الفارغة من أصحابها لنهبها.

ويؤكد موليار، وجود توزيع في اختصاصات النهب بين العسكريين الأوكرانيين: مجموعة تسرق المعادن غير الحديدية والمجوهرات، ومجموعة أخرى تأخذ كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وبعد ذلك تقوم مجموعة ثالثة بنقل كل المسروقات إلى الداخل الأوكراني لتوزيعها على عناوين العسكريين المشاركين في عمليات السطو والنهب.

إقرأ المزيد

وشدد شاهد العيان، على أن العسكريين الأوكرانيين، يستخدمون حتى المعدات العسكرية الثقيلة بما في ذلك الدبابات لتخويف سكان المراكز السكنية الخاضعة لسيطرتهم بهدف تنفيذ عمليات النهب.

المصدر: نوفوستي