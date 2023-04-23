تشاووش أوغلو يبحث مع نظيره السوداني إجلاء الأتراك عن السودان

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في اتصال هاتفي مع نظيره السوداني علي الصادق، إجلاء الأتراك عن السودان على خلفية الاشتباكات المسلحة هناك.

يشار إلى أن السفارة التركية في الخرطوم ذكرت أنّها ستجلي اليوم الأحد الأتراك الراغبين في مغادرة السودان.

إقرأ المزيد

وتجددت الاشتباكات يوم السبت بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" لليوم الثامن على التوالي في محيط القصر الرئاسي وسط الخرطوم، رغم الهدنة الإنسانية المعلنة لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

المصدر: الأناضول