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تشاووش أوغلو يبحث مع نظيره السوداني إجلاء الأتراك عن السودان

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تشاووش أوغلو يبحث مع نظيره السوداني إجلاء الأتراك عن السودان
Globallookpress
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في اتصال هاتفي مع نظيره السوداني علي الصادق، إجلاء الأتراك عن السودان على خلفية الاشتباكات المسلحة هناك.

يشار إلى أن السفارة التركية في الخرطوم ذكرت أنّها ستجلي اليوم الأحد الأتراك الراغبين في مغادرة السودان.

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وتجددت الاشتباكات يوم السبت بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" لليوم الثامن على التوالي في محيط القصر الرئاسي وسط الخرطوم، رغم الهدنة الإنسانية المعلنة لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

المصدر: الأناضول

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