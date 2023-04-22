هندوسية تقتحم مسجدا أثناء صلاة العيد في الولايات المتحدة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاقتحام امرأة هندوسية أحد المساجد في الولايات المتحدة أثناء صلاة عيد الفطر.

وأظهر الفيديو المرأة وهي تقف في المسجد وتقوم بالصراخ، فيما استدعى البعض رجال الشرطة الذين حاولوا إخراجها بهدوء لكنها رفضت وظلت تصرخ فتعاملت معها الشرطة بالقوة وأخرجتها من المسجد.

وعلق مغردون على الفيديو بأن حقد وعنصرية وطائفية الهندوس تخطت الحدود، حيث لم تعد هذه الجرائم قاصرة على المسلمين في الهند فقط، ولكن في أي مكان تواجد فيه الهندوس.

المصدر: وسائل إعلام