ترامب يصدر كتابا جديدا يضم مجموعة فريدة من رسائله وصوره وتعليقاته

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إصدار كتابه الجديد "رسائل إلى ترامب" الذي يجمع رسائل وصورا وتعليقات كتبها.

وكتب ترامب على الشبكة الاجتماعية "تروث": "سيصدر كتابي الجديد الأسبوع المقبل! فيه مجموعة لا تصدق من الرسائل والصور وتعليقاتي على ذلك كله".

ووفقا للمعلومات المنشورة على موقع المتجر الإلكتروني، الكتاب الذي يحمل عنوان "رسائل إلى ترامب" سيكون متاحا للبيع اعتبارا من 25 أبريل، بسعر 99 دولارا لكل نسخة، وبتوقيع الرئيس السابق، مقابل 399 دولارا.

المصدر: ريا نوفوستي