أعلن أندريه ميلنيك، نائب وزير خارجية أوكرانيا أن كييف بحاجة لزيادة الحلفاء المساعدات العسكرية لعشرة أضعافها، داعيا إياهم إلى تجاوز الخطوط الحمر التي رسموها تفاديا للصدام مع روسيا.

وقال ميلنيك: "نحن ممتنون لحلفائنا على المساعدات العسكرية. لكن هذا لا يكفي. أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة أكثر بعشرة أضعافها".

إقرأ المزيد

وأكد أن أوكرانيا "تدعو الشركاء إلى تجاوز جميع الخطوط الحمر المصطنعة وتخصيص 1% من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا".

وصرح مؤسس قوات "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، في وقت سابق بأنه يجب النضال من أجل روسيا هنا والآن، وإلا فإن أوكرانيا بمساعدة "الناتو"، ستخترق الخطوط الحمر مجددا.

المصدر: نوفوستي