احتجاج المئات في السويد على مساعي انضمام بلادهم إلى "الناتو"

أفادت صحيفة Göteborgs-Posten بخروج مئات السويديين إلى الشوارع في مدينة غوتنبرغ رفضا لانضمام بلادهم إلى حلف "الناتو".

وقالت الصحيفة: "تظاهر مئات الاشخاص ضد عضوية السويد في حلف "الناتو" وسط غوتنبرغ وقدرت الشرطة خروج ما بين 200 و300 شخص في المظاهرة".

وأشارت إلى أن المتظاهرين دافعوا عن الخط التقليدي لحياد السويد.

وقال غونيل بيرغ، أحد المتظاهرين وأحد منظمي لجنة غوتنبرغ للسلام: "نحن هنا لأننا نريد الحفاظ على التحرر من التحالفات".

المصدر: نوفوستي