تسجيل زلزال قوي قبالة سواحل إندونيسيا

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي – المتوسطي اليوم السبت، بأنه تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة قبالة سواحل إندونيسيا.

وأشار المركز إلى أن مركز الزلزال وقع في بحر باندا على مسافة 346 كلم جنوب غرب مدينة أمبون، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 355 الف نسمة.

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وأضاف المركز في بيانه، أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 20 كلم.

ولم ترد أية معلومات عن احتمال وقوع تسونامي نتيجة لذك، كما لم ترد أية أنباء عن تسجيل إصابات أو حصول أضرار مادية.

المصدر: تاس