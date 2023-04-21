وزير البيئة الإيطالي يصرّ على حماية دب "قاتل"

أصر وزير البيئة الإيطالي جيلبرتو بتشيتو فراتين، على الحفاظ على حياة دب قتل عداء شمالي البلاد.

وشدد فراتين على أنه لا يجب قتل الدب المعروف باسم "جيه جيه 4"، مطالبا بإعادة توطينه.

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وقال إنه "يتعين علينا أن نجد مكانا لوضع الدب فيه.. القتل ليس حلا"، معبرا عن أمله بالعثور على مكان يمكن نقل الدب إليه.

وهاجم الدب عداء عمره 26 عاما في مطلع أبريل بقرية كالديس بإقليم ترينتينو في وادي يشتهر بوجود متسلقي جبال وسياح، وقتله.

وأكدت عينة الحمض النووي المتطابقة مع "جيه جيه 4" هوية الدب.

.قالت السلطات في ترينتو إن الدب (أنثى تبلغ من العمر 17 عاما) تم القبض عليه باستخدام مصيدة أنبوبية ونقل إلى حظيرة في حديقة للحياة البرية في كاستيلار.

وإضافة إلى "جيه جيه 4"، هاجم دب آخر أفرادا كانوا عالقين أيضا في محمية.

ويتم إطلاق سراح الدببة في البرية في غابات ترينتينو منذ تسعينيات القرن الماضي في إطار مشروع أوروبي.

ووفقا لتقديرات، يعيش الآن نحو 100 من هذه الحيوانات في غابات شمالي إيطاليا.

وعقب الحادث الأخير، يريد الإقليم تقليص عددهم إلى النصف.

المصدر: د ب أ