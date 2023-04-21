إيران.. لجنة الأمن القومي في البرلمان تنفي احتمال مساءلة عبد اللهيان

نفت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني احتمال مساءلة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وأكدت اللجنة أن عبد اللهيان كان ناجحا جدا في عمله.

وقال شهريار حيدري عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان ردا على تصريحات نائب حول احتمال تعرض وزير الخارجية للمسائلة وحجب الثقة عنه، أن الموضوع لم يكن ضمن جدول أعمال البرلمان.

وأضاف أنه إذا تم طرح الموضوع فسيتم التحقيق فيه صلب لجنة الأمن القومي أولا، مشيرا إلى أن هذا لم يحدث أبدا.

كما أكد يعقوب رضا زاده عضو آخر في لجنة الأمن القومي، أن قضية سحب الثقة عن وزير الخارجية لم يتم طرحها من قبل النواب، مبينا أن أمير عبد اللهيان كان ناجحا منذ توليه منصبه.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية