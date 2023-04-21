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قائد عسكري إيراني: سنعاقب أي دولة تمنح قاعدة عسكرية لإسرائيل في أراضيها

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قائد عسكري إيراني: سنعاقب أي دولة تمنح قاعدة عسكرية لإسرائيل في أراضيها
AP
صاروخ إيراني
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أكد القائد العسكري بمنطقة جنوب شرق إيران العميد أمير غلام عليان، أن طهران ستعاقب أي دولة تمنح قاعدة عسكرية لإسرائيل في أراضيها.

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وصرح بأن العدو لا يجرؤ على وضع الخيار العسكري ضد إيران على الطاولة لعلمه بقدرات إيران العسكرية، مشيرا إلى أن طهران لا تأخذ تهديدات تل أبيب على محمل الجد، لأنهم لا يعتبرون هذا النظام موجودا.

وأفاد بأن السياسة العسكرية الإيرانية تتمتع اليوم بطابع هجومي، وأي دولة تمنح قاعدة عسكرية لإسرائيل في أراضيها ستعاقب.

وأوضح أن الجيش الإيراني قادر على مواجهة تهديدات الجيش الأمريكي.

المصدر: موقع "انتخاب" الإيراني

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