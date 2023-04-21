خبراء صينيون: "تيك توك" تخوض حربا إعلامية ضد روسيا

كتبت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" استنادا لتحقيق أجراه خبراء عسكريون صينيون، أن "تيك توك" تستخدم منصتها إلى جانب منصات واشنطن وحلفائها الغربيين في خوض حرب إعلامية ضد روسيا.

وذكرت الصحيفة أن التحقيق يظهر انضمام "تيك توك" إلى "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل" وعمالقة تكنولوجيا الإنترنت الغربية، وبدأت في تقديم مواد تندرج ضمن الحرب الإعلامية ضد روسيا.

وأشارت نقلا عن الخبراء الصينيين إلى أن الحرب الإعلامية التي تشارك بها "تيك توك" تحاول تقويض مكانة للجيش الروسي.

وأضافت أن المكاتب الرئيسية لـ"تيك توك" تضم مليار مستخدم حول العالم، وتقع مكاتبها، في لوس أنجلوس وسنغافورة، ومع ذلك، هذا التطبيق يعود لشركة مملوكة بالكامل لــ"بيتدانس"، عملاق التكنولوجيا ومركزها الرئيسي في بكين وتخضع للقوانين الصينية.

وتابعت: "الحرب الإعلامية التي تحركها وسائل الإعلام، وتستند إلى الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، كان لها تأثير بالغ في تأجيج النزاع".

المصدر: نوفوستي