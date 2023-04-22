آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /21.04.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
- وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي انفجارات في مدينة زابوروجيه
- بوشيلين: قوات كييف فشلت في هجمات شنتها على 4 محاور
- ستولتنبرغ يشجّع قوات كييف على انتهاز اللحظة المناسبة وشن هجومها المضاد
- زاخاروفا: تصريح ستولتينبرغ حول ضم أوكرانيا إلى "الناتو" تهديد لأمن أوروبا
- صحيفة: الدبابات الأمريكية لن تصل إلى أوكرانيا قبل بدء هجوم كييف المضاد
- "يني شفق": واشنطن قد توقف المساعدات العسكرية لكييف قبيل هجومها المضاد
- مشاهد لتدمير مروحيات روسية تحصينات حساسة لقوات كييف (فيديو)
- استخباراتي أمريكي يشبّه أوكرانيا بـ"السفينة الغارقة" ويقترح معاقبة زيلينسكي
- "لوموند": فرنسا رفضت تزويد كييف ببيانات حول مسارات الطيران الحربي فوق بيلاروس
- غروسي يعرب عن قلقه إزاء سلامة محطة زابوروجيه الكهرذرية
- دوي متزامن لصافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا
- نائب روسي: تصريحات وزير الدفاع الألماني حول الهجمات على روسيا فاشية
- دبلوماسي أوروبي: خطة البرازيل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا جاءت في غير وقتها
- واشنطن تعيد لكوريا الجنوبية 500 ألف قذيفة مدفعية استنفدتها قوات كييف