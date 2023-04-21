العثور على شحنة كوكايين طافية في القناة الإنجليزية (صور)

ضبطت الشرطة البريطانية أكثر من طن من مادة الكوكايين المخدرة وهي طافية في القناة الإنجليزية.

وتم نشر سفينة تابعة لقوة الحدود وقوات الدفاع الوطنية في صباح يوم الأربعاء حيث عثر على عدد من الطرود في البحر. وأكد اختبار الطب الشرعي أنها تحتوي على كوكايين بوزن يقدر بطن واحد.

وقالت وزارة الداخلية إن التحقيقات جارية، مؤكدة استمرار العمل "لوقف وصول المواد غير القانونية إلى شواطئنا وتدمير مجتمعاتنا".

🚨 OVER 1 TONNE OF COCAINE SEIZED 🚨



Yesterday Border Force seized a major package of drugs in the Channel.



This vital work will continue to stop illegal substances reaching our shores and devastating our communities. pic.twitter.com/Zm9GknYrd4 — Home Office (@ukhomeoffice) April 20, 2023

وقال ستيف دان، رئيس العمليات في قوات الحدود: "هذه المضبوطات ترسل رسالة واضحة إلى أي شخص مستعد لتهريب المخدرات غير المشروعة إلى البلاد بأننا لا نزال ملتزمين بمعالجة سلاسل توريد المخدرات العنيفة والاستغلالية في كثير من الأحيان.

المصدر: itv