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العثور على شحنة كوكايين طافية في القناة الإنجليزية (صور)

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العثور على شحنة كوكايين طافية في القناة الإنجليزية (صور)
وزارة الداخلية البريطانية
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ضبطت الشرطة البريطانية أكثر من طن من مادة الكوكايين المخدرة وهي طافية في القناة الإنجليزية.

وتم نشر سفينة تابعة لقوة الحدود وقوات الدفاع الوطنية في صباح يوم الأربعاء حيث عثر على عدد من الطرود في البحر. وأكد اختبار الطب الشرعي أنها تحتوي على كوكايين بوزن يقدر بطن واحد.

وقالت وزارة الداخلية إن التحقيقات جارية، مؤكدة استمرار العمل "لوقف وصول المواد غير القانونية إلى شواطئنا وتدمير مجتمعاتنا".

وقال ستيف دان، رئيس العمليات في قوات الحدود: "هذه المضبوطات ترسل رسالة واضحة إلى أي شخص مستعد لتهريب المخدرات غير المشروعة إلى البلاد بأننا لا نزال ملتزمين بمعالجة سلاسل توريد المخدرات العنيفة والاستغلالية في كثير من الأحيان. 

المصدر: itv

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