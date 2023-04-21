رجل يشعل النار في نفسه أمام السفارة الأمريكية بالدنمارك

قالت الشرطة الدنماركية إن شابا أضرم النار في نفسه، أمام السفارة الأمريكية في كوبنهاغن، اليوم الجمعة.

وذكرت الشرطة أن الشاب يبلغ من العمر 18 عاما، مبينة أنه تم إخماد النيران ونقل الشاب الى المستشفى لتلقي العلاج وهو بحالة واعية وليس في حالة تهدد حياته.

ورفضت الشرطة التعليق على الفور على دوافع الرجل.

وقالت وسائل إعلامية دنماركية إن السفارة الأمريكية هي التي أبلغت الشرطة بالحادثة في الساعة 10.38 صباحا بالتوقيت المحلي. وعلى الأثر حضر عناصر من الشرطة ورجال الإطفاء.

المصدر: "رويترز" + nyheder