توقيف أرشمندريت في تركيا بتهمة سرقة ساعة ثمينة (فيديو)

أثار خبر توقيف الأرشمندريت الأكبر للبطريركية المسكونية في تركيا، ضجة بتهمة سرقة ساعة ثمينة أسبوع الآلام.

ووفقا لموقع hellas journal، ألقي القبض على الأرشمندريت أغاثانجيلوس سيسكوس من قبل السلطات التركية، بعد أن ضبط متلبسا في المتاجر التي تحتوي على تحف باهظة الثمن، وبحوزته ساعة تعود إلى القرن الثامن عشر تبلغ قيمتها أكثر من 26 ألف دولار أمريكي.

وفي وقت لاحق أطلقت السلطات التركية سراحه لكنها فرضت عليه منع سفر.

المصدر: hellas