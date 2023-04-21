بينها RT.. "تويتر" يسقط تصنيفات حسابات "وسائط مرتبطة بالدولة"

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن موقع "تويتر" أسقط تصنيف حسابات بعض الوسائل الإعلامية على أنها "وسائط مرتبطة بالدولة" و"وسائل إعلام ممولة من الدولة".

وقالت الوكالة إن "تويتر" أسقط تصنيف الحسابات على أنها "وسائط مرتبطة بالدولة" و"وسائل إعلام ممولة من الدولة" من حسابات وسائل الإعلام، وفقا لمراجعة أجرتها الوكالة للعديد من الصفحات البارزة على المنصة، مشيرة إلى أن العديد من وسائل الإعلام الرئيسية من الدول الغربية وروسيا والصين ودول أخرى التي كانت تحمل أيا من هذين التصنيفين، لم تعد معروضة.

شملت حسابات روسيا اليوم RT، الإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة NPR، ووكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الرسمية، و CBC الكندية.

يأتي ذلك غداة تجريد المنصة مشاهير عالميين من مختلف المجالات، بينهم البابا فرنسيس ودونالد ترامب وبيونسيه، من علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بحساباتهم على "تويتر"، بعدما نفذت المنصة المملوكة لإيلون ماسك تهديدها بسحب هذه العلامة الشهيرة من أي شخص لا يدفع مقابل التوثيق.

وباتت العلامة الزرقاء تشير حاليا إلى المستخدمين الذين يدفعون ثمانية دولارات شهريا للحصول على هذه الشارة ومزايا أخرى (زيادة الرؤية للحسابات، وامتيازات تقنية، وإعلانات أقل)، مثل دونالد ترامب جونيور أو دالاي لاما.

ولم يتم اختيار يوم 20 أبريل عشوائيا لتنفيذ هذه الخطوة، إذ يرمز هذا التاريخ بصيغته الأمريكية (4/20) إلى الحشيشة في الولايات المتحدة. ودأب ماسك، رئيس "تيسلا" و"سبايس اكس"، على إطلاق النكات حول هذا الموضوع، لدرجة أنه اشترى المنصة بسعر 54,20 دولاراً للسهم.

المصدر: "أ ف ب"