وزيرة خارجية كوريا الشمالية: وضعنا كدولة نووية نهائي ولا نحتاج لاعتراف واشنطن

أكدت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون-هي، الجمعة، أن وضع بلادها كدولة نووية عالمية نهائي ولا رجوع فيه، معتبرة أنه ليس من حق واشنطن والقوى الغربية "المجادلة" بهذا الشأن.

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وانتقدت الوزيرة في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، البيان المشترك الأخير لوزراء خارجية مجموعة السبع ووصفته بأنه تدخل في الشؤون الداخلية، وقالت: "مجموعة السبع ليس لديها أي سلطة أو أهلية لممارسة السيادة على الوضع الوطني لكوريا الشمالية".

وأكدت تشوي أن وضع كوريا الشمالية كدولة نووية عالمية هو نهائي ولا رجوع فيه وسيظل حقيقة لا يمكن إنكارها بموجب القانون الوطني على خلفية وجود ردع نووي فعلي وقانون سياسة القوة النووية حتى لو لم تعترف بها واشنطن، مضيفة أن بيونغ يانغ لا تسعى للحصول على اعتراف أو موافقة على وضع "دولة حائزة على الأسلحة النووية".

وحذرت من أن أي تحرك من جانب أعضاء مجموعة السبع لانتهاك سيادة كوريا الشمالية ومصالحها الأساسية سيقابل برد صارم، قائلة إن التجارب الصاروخية والنووية وغيرها هي الممارسة المشروعة للسيادة ردا على الأعمال العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها.

يأتي تصريح وزيرة الخارجية الكورية الشمالية، عقب تأكيد وزراء الخارجية لمجموعة السبع في بيان صادر بوقت سابق هذا الأسبوع في طوكيو، أنهم لن يعترفوا بكوريا الشمالية كدولة نووية حتى لو طورت أسلحة نووية، وأدانوا إطلاقها سلسلة من الصواريخ الباليستية بصورة غير مسبوقة، كما دعوا الشمال إلى الامتثال الكامل للإجراءات الأمنية المضمنة في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والتوقيع على معاهدة الحظر الشمال للتجارب النووية.

وكانت بيونغ يانغ أعلنت في سبتمبر العام الماضي تبني البلاد قانون سياسة القوة النووية خلال اجتماع لمجلس الشعب الأعلى، فأصبح وضع الدولة النووية لا رجوع فيه.

المصدر: يونهاب