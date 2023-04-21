كوريا الجنوبية: وفاة ثالثة بعد قفز مراهقين من مبان شاهقة

أفادت السلطات المحلية في حي كانغنام جنوب سيئول، الجمعة، بوفاة فتاة 14عاما، بعد سقوطها من مبنى سكني، في ثالث حالة وفاة من نوعها بين مراهقين في تلك المنطقة في غضون 5 أيام.

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وتجذب القضية الانتباه لأن الفتاة قامت ببث المشهد على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وتعد هذه ثالث حالة وفاة بين مراهقين جراء السقوط من مبنى مرتفع في كانغنام، بعد الإبلاغ عن أول حالة وفاة بعد القفز من مبنى سكني 19 طابقا بالقرب من حي يوكسام، وبعدها بيوم واحد أفيد عن قفز طالب في الصف الثالث بالمدرسة الإعدادية من مبنى سكني في حي دوغوك في كانغنام بعد طعن زميله في المدرسة.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، تبحث الشرطة في السبب الدقيق للوفاة، بما في ذلك ما إذا كانت هناك أي جريمة وراء الحادث.

المصدر: يونهاب