زيلينسكي: لن يفهم الأوكرانيون والأوروبيون عدم دعوة أوكرانيا إلى "الناتو" خلال قمة الحلف

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الأوكرانيين وغالبية الأوروبيين وسكان دول "الناتو"، لن يفهموا قيادة الحلف إن لم تتلق كييف دعوة للانضمام إلى الحلف في قمة فيلنيوس المقبلة.

وقال زيلينسكي: "لن يفهم غالبية الأوكرانيين ولا غالبية الأوروبيين ولا غالبية سكان دول "الناتو" بأكملها قادة الحلف إذا لم تصدر دعوة سياسية مستحقة لأوكرانيا إلى الحلف في القمة في فيلنيوس"، المقرر عقدها في 11-12 يوليو.

وأشار إلى أن أوكرانيا بذلت قصارى جهدها لضمان تلبية طلبها.

وأضاف: "من الصعب القول من يساهم في الأمن الأوروبي والأوروبي الأطلسي أكثر من جنودنا".

المصدر: نوفوستي