اجتماع أمني طارئ في موسكو بعد الإعلان عن انفجار غربي روسيا

أفادت قناة politjoyatic بأن اجتماعا أمنيا طارئا عقد في موسكو في أعقاب انفجار في مدينة بيلغورود جنوب غربي روسيا، ناجم عن قذيفة لم تتحدد طبيعتها بعد.

وأفادت القناة بأن قطر الحفرة التي خلفها الانفجار بلغت 20 مترا، وأنه ربما نجم عن سقوط قنبلة أو صاروخ مجنح أطلقته قوات كييف، ويهدف الاجتماع لتحديد طبيعة القذيفة.

وحسب القناة فإن الانفجار لم ينجم عن طائرة مسيرة، وعلى الأرجح نجم عن قنبلة ذكية أو صاروخ.

المصدر: politjoyatic على "تلغرام"