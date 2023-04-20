أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن نظام كييف سيلقى مصير النظام النازي في ألمانيا، وأن قواته ستهزم وتؤسر كجيوش المارشال باولوس الفاشية في ستالينغراد.

وقال مدفيديف: "الصحفيون الألمان من Die Welt يحثون رئيس النازيين الأوكرانيين (زيلينسكي) على عدم تكرار أخطاء الفوهرر الألماني في ستالينغراد".

وأضاف: الصادقون أدركوا أخيرا أن هذا الممثل (زيلينسكي) فاشي حقيقي، وهو الوريث الحقيقي لنازيي ألمانيا، وهزيمة نظامه ستعيد هزيمة فاشيي هتلر في ستالينغراد، وإن لم يكن رجل بانديرا الصغير (زيلينسكي) المارشال باولوس قائد جحافل هتلر التي دحرت، واستسلمت في ستالينغراد.

المصدر نوفوستي