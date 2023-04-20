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بدء ضخ الغاز المكتشف في البحر الأسود.. أردوغان: فخر الاكتشاف عائد لأمتنا

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بدء ضخ الغاز المكتشف في البحر الأسود.. أردوغان: فخر الاكتشاف عائد لأمتنا
Gettyimages.ru
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن فخر اكتشاف الغاز الطبيعي في البحر الأسود عائد لكل فرد من أفراد الجمهورية، وذلك في بيان له بمناسبة بدء ضخ الغاز المكتشف قبالة سواحل تركيا.

وأعلنت تركيا عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من البحر الأسود إلى البر عبر شعلة أوقدها الرئيس أردوغان خلال حفل أقيم في ميناء فيليوس شمالي تركيا، وزفّ أردوغان لمواطني البلاد خبر مجانية الغاز إلى المنازل لمدة شهر.

وأضاف أردوغان أن "فخر هذا النجاح الذي ظهر نتيجة العمل الدؤوب ليلا ونهارا لنحو 10 آلاف فرد و50 سفينة، يعود لأمتنا بكاملها".

وصرّح أن الجهات المعنية اختصرت المدة الزمنية اللازمة لجعل الغاز المكتشف قابلاً للاستخدام، من 7 سنوات إلى أقل من 3 سنوات.

وأرفق أردوغان منشوره بصورة له في منشأة فيليوس لمعالجة الغاز الطبيعي، بولاية زونغلداق شمالي تركيا.

المصدر: الأناضول

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