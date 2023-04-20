واشنطن ترسل قوات لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من السودان

بدأت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال قوات عسكرية إلى قاعدة بحرية في جيبوتي، استعدادا للإجلاء المحتمل لموظفي السفارة الأمريكية من السودان.

وأكد مسؤولان في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن "عمليات الانتشار في معسكر "ليمونيه" بجيبوتي ضرورية، بسبب الوضع الحالي غير المؤكد في السودان"، لما تشهده البلاد من اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتحدث المسؤولان لوصف تخطيط الإدارة لعملية الإجلاء المحتملة.

وبدأ هذا التخطيط بشكل جدي، يوم الإثنين، بعد هجوم على موكب تابع للسفارة الأمريكية في الخرطوم.

كما أعلنت السفارة الأمريكية لدى السودان، في وقت سابق، إطلاق تحذير أمني في مناطق الخرطوم الحضرية (الخرطوم، أم درمان، الخرطوم بحري) وفي مدن أخرى في جمهورية السودان.

ويشهد السودان، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

وأجرى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، محادثات مع قادة أطراف النزاع السوداني، وحثهم على ضرورة وقف العنف والعودة للحوار وعرض أيضا عليهم مساعدته في استعادة الأمن وإنهاء النزاع.

كما أعلنت مفوضية الاتحاد الإفريقي عن توجه رئيسها موسى فقي محمد، في وقت سابق، "فورا" إلى السودان للتحدث مع الطرفين بشأن وقف إطلاق النار في الوقت الذي يشهد فيه البلد الكثير من الاشتباكات.

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المصدر: أ ب