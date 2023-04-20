كوريا الجنوبية تحتج لدى سفير بكين على تصريحات دبلوماسي صيني

أفادت وكالة "يونهاب" بأن وزارة خارجية كوريا الجنوبية استدعت السفير الصيني في سيئول وأبلغته احتجاجها على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية.

وأصدرت وزارة خارجية كوريا الجنوبية البيان بعد أن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في وقت سابق من اليوم إن بكين لن تسمح للآخرين بالتطفل عن طريق الكلام، في إشارة إلى مقابلة "يون" الإعلامية في اليوم السابق والتي أعرب فيها عن معارضته لأي تغيير بالقوة للوضع الراهن لمضيق تايوان.

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كما دعا "وانغ" سيئول إلى الالتزام بسياسة "صين واحدة"، قائلا إن حل قضية تايوان مسألة تخص الصين فقط.

وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية إن تصريحات "وانغ" "غير لائقة"

وأضافت الوزارة: "ردا على ذكر رئيسنا للمبدأ العالمي بأننا نعارض تغيير الوضع الراهن بالقوة، أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بتصريح لا يليق ذكره".

وتابعت "يقتضي التنديد بتصريحات المتحدث بوصفها خطابا دبلوماسيا فظا بدرجة خطيرة يثير التشكيك في نزاهة الصين الوطنية".

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز" نشرت أمس الأربعاء، قال "يون" إن التوترات بشأن تايوان، التي تدعي الصين أنها تخصها وحدها، تتصاعد بسبب محاولات تغيير الوضع الراهن بالقوة، وأنه يقف إلى جانب المجتمع الدولي في معارضة مثل هذا التغيير.

وقال "يون" أيضا إن قضية تايوان قضية عالمية تشبه إلى حد كبير قضية كوريا الشمالية.

المصدر: يونهاب