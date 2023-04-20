الولايات المتحدة تقوم بتحديث مستودع للذخيرة جنوب مولدوفا

أعلنت وزارة الدفاع في مولدوفا عن افتتاح مستودع ذخيرة تم إصلاحه بأموال أمريكية.

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جاء ذلك وفق ما ذكره المتحدث باسم وزارة الدفاع لمراسل وكالة "نوفوستي" الروسية، حيث تابع المتحدث: "تم افتتاح مبنى تم ترميمه لمستودع ذخيرة تابع لوحدة البنادق الآلية التابعة لقوات داتشيا البرية في مدينة كاهول بجنوب مولدوفا. وحضر الافتتاح العميد إدوارد أوخلادشوك، والقائمة بأعمال السفير الأمريكي في كيشيناو ماري ألكسندر ولفيف من الدبلوماسيين والملحقين العسكريين المعتمدين في مولدوفا وممثلين عن صندوق (غولدن ويست) الإنساني وبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن إصلاح المنشأة تم بدعم من القيادة الأمريكية الأوروبية EUCOM وبفضل تمويل الصندوق الإنساني "غولدن ويست" وهي منظمة أمريكية غير ربحية تقوم بتطوير تقنيات القضاء على القيود الفنية لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية.

وشكر الجانب المولدوفي الشركاء الغربيين على تحديث البنية التحتية التي توفر "الأمن المادي وإدارة مخزونات الأسلحة والذخيرة في الوحدة العسكرية في كاهول".

وقد صرحت سلطات مولدوفا أكثر من مرة أنها ستتطرق في المفاوضات والاجتماعات مع الشركاء الغربيين، بما في ذلك مع "الناتو"، إلى موضوع تعزيز وتحديث الإمكانات الدفاعية للبلاد. ووفقا لدستور مولدوفا، تتمتع الجمهورية بوضع محايد، ولكن، ومنذ عام 1994، تتعاون البلاد مع "الناتو" في إطار خطة شراكة فردية، حيث يعمل مركز المعلومات التابع للحلف في العاصمة كيشيناو. وفي ديسمبر 2017، تم افتتاح مكتب اتصال لحلف "الناتو" في كيشيناو.

وتظهر استطلاعات الرأي العام أن أكثر من 60% من سكان مولدوفا يعارضون تقارب البلاد مع حلف "الناتو".

المصدر: نوفوستي