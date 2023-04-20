البحرية الأمريكية تنفي إجبار الإيرانيين غواصة أمريكية على أن تطفو على سطح مضيق هرمز

أفاد سلاح البحرية الأمريكية، بأن مزاعم إيران بأنها أجبرت الغواصة "فلوريدا" على أن تطفو فوق سطح الماء في مضيق هرمز، عديمة الصحة لأنه لا توجد غواصات أمريكية في المنطقة على الإطلاق.

في وقت سابق، ذكرت وكالة تسنيم، نقلا عن نائب قائد البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، أن الغواصة الإيرانية "فاتح" أجبرت الغواصة النووية الأمريكية "فلوريدا" على أن تطفو في مضيق هرمز.

وجاء في بيان صدر عن الأسطول الخامس الأمريكي: "البيان الإيراني كاذب تماما. لم تمر غواصة أمريكية في الآونة الأخيرة عبر مضيق هرمز. هذا البيان هو معلومات مضللة إيرانية أخرى تهدف لزعزعة الاستقرار المنطقة".

إقرأ المزيد

وشدد البيان على، أن الأسطول الخامس يواصل العمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.

وفي وقت سابق، كتبت وسائل إعلام أمريكية أنه تقرر إرسال الغواصة " فلوريدا" إلى الشرق الأوسط، على خلفية التوترات المتصاعدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

المصدر: نوفوستي