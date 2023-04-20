موقع spacetrack.org: المجس الفضائي الأمريكي RHESSI خرج عن مداره واحترق

قال موقع spacetrack.org، الذي ينشر المعلومات من قيادة الفضاء الأمريكية، إن المجس الشمسي الأمريكي RHESSI خرج عن مداره قرب الأرض واحترق في الغلاف الجوي.

ويشار إلى أنه تم في الموقع المذكور أعلاه، إدراج هذا الجهاز الفضائي في كتالوج قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية، تحت الرقم 27370، والتنويه بأنه قد خرج من المدار المحدد له.

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في وقت سابق، اعتبر كثيرون بشكل خاطئ أن كرة نارية فضائية سقطت في منطقة كييف، هي بالذات بقايا الجهاز الفضائي الأمريكي.

تم إطلاق القمر الصناعي RHESSI في عام 2002 واستمر في العمل حتى عام 2018. وقام هذا الجهاز من مدار منخفض بالقرب من الأرض بمراقبة التوهجات على الشمس. انتهت مهمته العلمية بسبب فقدان تواصله مع الأرض. وبلغت كتلة الجهاز الفضائي المذكور 270 كلغم.

المصدر: نوفوستي