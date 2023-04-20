جندي من القوات المسلحة الأوكرانية يحكي كيف مات فصيله بالكامل تقريبا

قال جندي أوكراني لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن 3 أفراد فقط من فصيله نجوا من الموت خلال يوم واحد من القتال في مدينة أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية).

واعترف الجندي، ويدعى أليكسي، بأن الأمر كان "جحيما حقيقيا" وأشار إلى أن الفصيل كان يضم 21 شخصا، نجا منهم 3 فقط، بمن فيهم هو، عاشوا يوما في المدينة دون إصابات.

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ووفقا للصحيفة، فقد فقدت أوكرانيا في أرتيوموفسك بالفعل جزءا كبيرا من جنودها المتمرسين، واستخدمت كمية كبيرة من الأسلحة والمدفعية.

وتقع أرتيوموفسك شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي محور نقل هام لتزويد المجموعة الأوكرانية في دونباس، فيما استمرت المعارك الشرسة خارج المدينة منذ أكثر من 6 أشهر.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت بأن الفصائل الهجومية تواصل السيطرة على أحياء في الشمال الغربي ووسط وجنوب غربي المدينة، وسدّتها وحدات محمولة جوا من الأطراف الشمالية والجنوبية، بينما تصل الخسائر اليومية للقوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه إلى مئات الجنود.

المصدر: نوفوستي