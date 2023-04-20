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رئيس الوزراء الأرمني يعلن استعداده لقبول بعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعي

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رئيس الوزراء الأرمني يعلن استعداده لقبول بعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
Globallookpress Kremlin Pool
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان (صورة أرشيفية)
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أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عن استعداد بلاده لنشر بعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعي على الحدود مع أذربيجان.

جاء ذلك ردا على سؤال من أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي في البرلمان، حيث تابع: "ليست روسيا فحسب، بل أرمينيا أيضا مستعدة لاستضافة بعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعي. لقد حددنا نطاق اهتمامنا ورغبتنا وطموحنا حتى تكون تلك البعثة المحتملة فعالة. وهذا مهم بالنسبة لنا وبالنسبة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومن أجل المنطقة، ونحن نواصل العمل في هذا الاتجاه".

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في الوقت نفسه، وبحسب باشينيان، لا ينبغي وضع بعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الأوروبي على نفس المستوى، لأن "منظمة معاهدة الأمن الجماعي لديها التزامات أمنية تجاه أرمينيا، وعلى أرمينيا التزامات تجاه المنظمة، والتي أوفت بها خلال الأحداث في كازاخستان"، وتابع رئيس الوزراء الأرمني: "لهذا فتوقعاتنا بالنسبة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي يجب أن تكون أعلى بكثير من توقعات بعثة الاتحاد الأوروبي".

وكان وزير الخارجية الأرمني أرارات مرزويان قد قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق إن يريفان لم تتخل عن مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي على حدود الجمهورية.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد قالت، 5 أبريل الجاري، إن روسيا مستعدة لإرسال بعثة مراقبة تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجامعي إلى أرمينيا، وكل شيء يعتمد على يريفان، وبمجرد أن تكون جاهزة، ستتمكن موسكو من العودة إلى العمل الجوهري لتوحيد أساليب محددة لعمل بعثة المراقبة للمنظمة.

المصدر: نوفوستي

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