الخارجية التركية تعلق على حبس الغنوشي: لن يفيد السلم الأهلي في تونس

علقت وزارة الخارجية التركية، الخميس، على قرار القضاء التونسي حبس رئيس حزب "النهضة" ورئيس البرلمان التونسي السابق راشد الغنوشي، معتبرة أنه قرار "لن يفيد السلم الأهلي في تونس".

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وأعربت الخارجية التركية عن قلقها من حبس الغنوشي، مشيرة في بيان إلى أن "مثل هذه المواقف تجاه السياسيين الذين يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع لن تفيد السلم الأهلي في تونس".

وأعربت عن "إيمانها بنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في تونس في حال تنفيذه على أساس توافقي واسع يشمل كافة شرائح المجتمع"، مؤكدة أن تركيا ستواصل كما فعلت إلى اليوم الإسهام في سلام وازدهار ورفاهية تونس الشقيقة والصديقة".

وكان قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية بتونس، أصدر صباح اليوم الخميس، أمرا بسجن الغنوشي، الموقوف منذ الاثنين الماضي بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

المصدر: الأناضول