صرح دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بأن المعارك العنيفة مستمرة في الأحياء الغربية من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، مع تقدم مقاتلي مجموعة "فاغنر" هناك.

إقرأ المزيد

وقال بوشلين في تصريح لوكالة "نوفوستي" اليوم الخميس: "المعارك الشرسة مستمرة هناك (في الأحياء الغربية من أرتيوموفسك)، لكن مجموعة فاغنر تواصل التقدم، في أوقات الليل كما في أوقات النهار".

وأمس الأربغاء أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، أن الوحدات الروسية، تسيطر على حوالي 90% من مدينة أرتيوموفسك.

المصدر: "نوفستي"